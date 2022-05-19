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Spor Federasyonları, 19 Mayıs kutladı

Futbol, basketbol, voleybol, hentbol başta olmak üzere spor federasyonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladılar.
Spor Federasyonları, 19 Mayıs kutladı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimiz ile yaşıt olmanın gururunu yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Atatürk'ün çizdiği yolda spor kültürünü daha ileri seviyelere taşıma sorumluluğu ve futbolu tüm yurtta geliştirme anlayışıyla geleceğimizin teminatı gençlerimizle beraber var gücümüzle çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde Başkan Hidayet Türkoğlu'nun yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Özgürlük ve bağımsızlık yolunda büyük ve zorlu mücadelenin ilk adımını simgeleyen bu önemli gün, ülkemizin her köşesindeki gençlerimize ve spora emanettir. Cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimiz, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan bütün memlekete yayılan aynı inanç ve umutla, aydınlık yarınlarımızın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak daha fazla gencimizi sporla tanıştırabilmek ve başarılı sporcular yetiştirerek bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırabilmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız olmak üzere, bu cennet vatan için mücadele etmiş şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı gönülden kutluyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı ve gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Ulu Önderimiz olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu ise "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelenin ilk adımlarını attığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!" paylaşımında bulundu.

Atletizm Federasyonu, Boks Federasyonu, Eskrim Federasyonu, Güreş Federasyonu, Halter Federasyonu, Tenis Federasyonu başta olmak üzere olimpik ve paralimpik branşlarda yer alan federasyonlar ile diğer spor federasyonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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