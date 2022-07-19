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Sporcu gençler yetişiyor

Yenimahalle Belediyesi’nin yaz tatilini Ankara’da geçiren çocuklar için düzenlediği yaz okulları yoğun ilgi görüyor.
Sporcu gençler yetişiyor

Yenimahalle’de yoğun ilgi gören yaz okulu programında tatilini Ankara’da geçiren 4-10 yaş aralığı için bale ve jimnastik, 7-14 yaş aralığı için farklı branşlarda eğitim veriliyor. Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü yaz okulları eğitimleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde ve Ali Öcal Batıkent Semt Stadı’nda gerçekleşiyor. 

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520 ÖĞRENCİ YAZ OKULUYLA BULUŞTU 

Şimdiye kadar 520 öğrencinin kayıt yaptırdığı Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü yaz okullarında bu yıl ilk kez alanında uzman spor eğitmenlerince okçuluk eğitimi de gerçekleştiriliyor.

Çocukların spor yeteneklerini artırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla açılan yaz okulları için 344 09 71, 315 99 14, futbol branşı için 250 64 44 numaralı telefondan gerekli bilgi alınabiliyor.

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SAĞLIKLI GELİŞİM İÇİN SPOR 

Yaz okullarının vatandaştan yoğun ilgi gördüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yaz tatilini Ankara’da geçirecek olan çocuklarımızın sosyalleşmesi, spor yaparak zinde kalması ve kişisel gelişimleri için yaz okulları düzenliyoruz. Yenimahalle sakinleri düzenlediğimiz yaz okullarına yoğun talep gösteriyor. Alanında uzman spor hocalarımız çocuklarımızın gelişimi ve spor branşlarına yönelmeleri için büyük emek harcıyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz tatilini verimli geçirmeleri açısından yaz okullarımıza bekliyoruz” dedi.   
 

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