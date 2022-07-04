Srebrenitsa Soykırımı Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi ile Bosna-Hersek Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde ilçedeki Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda ‘Srebrenitsa Soykırımı Şehitlerini Anma Programı’ düzenlendi.

Soykırımın 27’nci yılında düzenlenen anma programında konuşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek- Türkiye kardeşliği adına önemli mesajlar verdiğini dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cumhurbaşkanımız açıklama yapıyor. Bosnalı kardeşlerimizin ve Bosna Hersek’in sonuna kadar yanındayız diyor. Bu bir mesajdır anlayana. Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği sayesinde kardeşliğimiz daha da pekişiyor. Kahraman olmak, birilerine karşı dimdik ayakta kalmak, milli menfaatleri savunmak kolay iş değildir. Bu anlamda bir kahraman ve cesur yürek de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanımızın Aliya İzzetbegoviç ve Bosna’ya ayrı bir sevgisi var. Bu sevgisi artarak devam ediyor. Allah dirliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi daim ettirsin. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zamanda Bosna Hersek’in de gücüdür.” dedi.

SAVAŞI DEĞİŞTİREN DESTEKLER VERDİK

Bosna Hersek Savaşı’nda Türkiye’nin Bosna’ya önemli destekler verdiğinin de altını çizen Altınok, “Avrupa’nın ortasında 27 yıl önce yaşanan soykırımı anıyoruz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Rabbim Bosna Hersek halkına sabırlar ihsan eylesin. Avrupa'nın; insan hakları, demokrasi ve özgürlük yolunda iyi bir sınav veremediği bir gerçektir. 100 bin civarında Bosnalı kardeşimiz şehit oldu. Güçler dengeli değildi. Müslümanları sahipsiz sandılar. Ama bilemediler ki onların Türkiye’de kardeşleri var. Yüreklerimizin ve gönüllerimizin maddi ve manevi olarak onlarla olduğunu hesap edemediler. Türkiye, görünen ve görünmeyen birçok destekte bulundu. Savaşın kaderini değiştiren destekler verdi. Baktılar ki kardeşlerimiz haklarını, hukuklarını savunuyor; aslan gibi, yiğitçe vatanlarına sahip çıkıyorlar, işte o zaman Birleşmiş Milletler, NATO ve diğerleri olaya dahil oldu. O toprakların Bosnalı Müslümanların toprakları olacağını gördükleri zaman müdahaleler geldi. O zaman da yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine düşeni yaptı.” diye konuştu.

ACINIZ ACIMIZDIR

Soykırımın yapıldığı dönemde Türkiye’de gerçekleştirilen Bosna’ya destek mitinglerini de hatırlatan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü: “Acılarınız acımız, hüznünüz hüznümüzdür. Türkiye’de milyonlarca insan Kızılay’da, Bosna’daki insanlar için mitingler düzenledi. Herkes seve seve Bosna’ya gitmeye, şehit olmaya hazırız diyordu. Tüm şehitlerimizi, kahraman Aliya İzzetbegoviç'i rahmet ve minnetle anıyoruz. 100 bin şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Anaların yüreklerindeki acıları paylaşıyoruz.”

Programın sonunda protokol ve katılımcılar Keçiören Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda bulunan anıta çelenk ve karanfil bıraktılar.