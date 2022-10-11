Stantlar yoğun ilgi gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın beş şehirde kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Kahramankazan Belediyesi de kurduğu stantlarla yerini aldı.

Hizmetleri tanıtıp, yöresel ürünlerini sergileyen Kahramankazan Belediyesi, çocukların ve ailelerin güzel vakit geçirmeleri için de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Kahramankazan Belediyesi’nin bulunduğu alanda ayrıca sihirbazlık gösterileri, balon katlama ve ebru sanatı, yüz boyama, çocuklara özel sahne oyunları ve yarışmalar gibi birçok etkinlik de gerçekleştirdi. Çocukların güzel vakit geçirdiği etkinlikte, aileleri ise kurulan KazanBelNet ve Kahramankazan Kadın Kooperatifi standlarını gezerek hem bilgi aldı, hem yöresel ürünleri inceledi.



