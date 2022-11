STK'lerden İstanbul'daki terör saldırısını kınayan ortak açıklama

Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları, İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), İstanbul Taksim’de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, milletin içini yaralayan olaylarla karşı karşıya olunduğuna işaret edilerek, "Türkiye’nin her bölgesinde örgütlü, toplumun bütün kesimlerini temsil eden kuruluşlar olarak Taksim’deki kalleş saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Milletçe hepimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyenlerin çirkin yüzünü bir kez daha gösterdikleri aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Teröristler ve destekçileri, tek bildikleri işi yaptılar, kalleşçe bir terör saldırısı düzenlediler. Bu derece aşağılık ve kahpece eylemleri dünyada çok az millet yaşamıştır. Bu vahim olayın asıl hedefi milletimizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaktır. İçimize fitne ateşi düşürmek isteyenlere izin vermeyelim. Suhuletle ve dayanışma içinde birlikte hareket ederek milli birliğimizi pekiştirelim. Bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin. Kökenimiz, kimliğimiz, inancımız ne olursa olsun, 84 milyon hepimiz kardeşiz. Bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır hainliğin her türlüsünü gördük ama kurulan tuzakların hepsini bozduk. Birlik ve bütünlüğümüze her zaman sahip çıktık. Şer odakları bilmelidir ki dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir olarak, diri olarak, tek vücut ve tek yürek olarak tüm kirli planları ve senaryoları boşa çıkaracaktır."

"BİRLİĞİMİZİ, DİRİLİĞİMİZİ BOZMAYA HİÇBİR KUVVETİN GÜCÜ YETMEDİ VE YETMEYECEKTİR"

Açıklamada, terör örgütlerinin ırkı, dini, mezhebi, ideolojisi olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Devletimiz, elbette bizlere bu acıları yaşatanlardan hesap soracaktır. Vatandaş olarak bizlerin görevi, bize diz çöktürmek, bizi teslim almak isteyen teröre karşı tek ses, tek yürek olmak, terörden medet umanların en çok korktuğu şeyi yapmak, yani birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaktır. Türkiye’nin bütün kesimlerini temsil eden meslek ve sivil toplum kuruluşları olarak bizler de bunu yapıyoruz. Ülkemizin birliğine, refahına ve geleceğine sahip çıkıyoruz."

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kem gözle bakanları, saldıranları, isimleri farklı ama amaçları aynı olan her türlü terörü, terörü destekleyenleri ve terörden medet umanları da lanetliyoruz. Bizi terörle korkutmayı amaçlayanlar bilsinler ki, ülkemizi bu alçaklara, kahpelere bırakmayız. Çünkü bizler her türlü meselenin üzerinden gelecek dirayete ve cesarete sahibiz. Bu topraklarda, birliğimizi, dirliğimizi bozmaya hiçbir kuvvetin gücü yetmedi ve yetmeyecektir. Dün başaramadılar, bugünde başaramayacaklar. Cenabıhak, vatanını seven her ferdin kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi daim kılsın." ifadelerine yer verildi.