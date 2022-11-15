  • BIST 4.608,82
  • Altın 1062.4
  • Dolar 18.6059
  • Euro 19.3703
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

STK'lerden İstanbul'daki terör saldırısını kınayan ortak açıklama

Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları, İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.
STK'lerden İstanbul'daki terör saldırısını kınayan ortak açıklama

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), İstanbul Taksim’de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, milletin içini yaralayan olaylarla karşı karşıya olunduğuna işaret edilerek, "Türkiye’nin her bölgesinde örgütlü, toplumun bütün kesimlerini temsil eden kuruluşlar olarak Taksim’deki kalleş saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Milletçe hepimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyenlerin çirkin yüzünü bir kez daha gösterdikleri aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Teröristler ve destekçileri, tek bildikleri işi yaptılar, kalleşçe bir terör saldırısı düzenlediler. Bu derece aşağılık ve kahpece eylemleri dünyada çok az millet yaşamıştır. Bu vahim olayın asıl hedefi milletimizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaktır. İçimize fitne ateşi düşürmek isteyenlere izin vermeyelim. Suhuletle ve dayanışma içinde birlikte hareket ederek milli birliğimizi pekiştirelim. Bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin. Kökenimiz, kimliğimiz, inancımız ne olursa olsun, 84 milyon hepimiz kardeşiz. Bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır hainliğin her türlüsünü gördük ama kurulan tuzakların hepsini bozduk. Birlik ve bütünlüğümüze her zaman sahip çıktık. Şer odakları bilmelidir ki dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir olarak, diri olarak, tek vücut ve tek yürek olarak tüm kirli planları ve senaryoları boşa çıkaracaktır."

"BİRLİĞİMİZİ, DİRİLİĞİMİZİ BOZMAYA HİÇBİR KUVVETİN GÜCÜ YETMEDİ VE YETMEYECEKTİR"

Açıklamada, terör örgütlerinin ırkı, dini, mezhebi, ideolojisi olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Devletimiz, elbette bizlere bu acıları yaşatanlardan hesap soracaktır. Vatandaş olarak bizlerin görevi, bize diz çöktürmek, bizi teslim almak isteyen teröre karşı tek ses, tek yürek olmak, terörden medet umanların en çok korktuğu şeyi yapmak, yani birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaktır. Türkiye’nin bütün kesimlerini temsil eden meslek ve sivil toplum kuruluşları olarak bizler de bunu yapıyoruz. Ülkemizin birliğine, refahına ve geleceğine sahip çıkıyoruz."

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kem gözle bakanları, saldıranları, isimleri farklı ama amaçları aynı olan her türlü terörü, terörü destekleyenleri ve terörden medet umanları da lanetliyoruz. Bizi terörle korkutmayı amaçlayanlar bilsinler ki, ülkemizi bu alçaklara, kahpelere bırakmayız. Çünkü bizler her türlü meselenin üzerinden gelecek dirayete ve cesarete sahibiz. Bu topraklarda, birliğimizi, dirliğimizi bozmaya hiçbir kuvvetin gücü yetmedi ve yetmeyecektir. Dün başaramadılar, bugünde başaramayacaklar. Cenabıhak, vatanını seven her ferdin kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi daim kılsın." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralı sayısı 58'e ulaştı15 Kasım 2022 Salı 11:00
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi15 Kasım 2022 Salı 10:29
  • Eren Abluka Sonbahar Kış-13 operasyonu başladı15 Kasım 2022 Salı 10:17
  • TÜBİTAK 34 personel alacak15 Kasım 2022 Salı 09:58
  • 50 ilde Girdap operasyonu: 6 aydır planlı çalışma yürütülüyordu15 Kasım 2022 Salı 09:35
  • BM: Dünya nüfusu bugün itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştı15 Kasım 2022 Salı 09:28
  • Mevzuat çalışmalarında söz sırası internet haber sitelerinde15 Kasım 2022 Salı 09:27
  • İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi15 Kasım 2022 Salı 09:00
  • 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 şüpheli yakalandı15 Kasım 2022 Salı 09:00
  • Adıyaman’da 1578 sikke, 42 toprak testi ele geçirildi; 1 gözaltı14 Kasım 2022 Pazartesi 16:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti