Su Kesintisi 21 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 21 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 21 Ocak 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
21 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 21.01.2022 09:20:00
Tamir Tarihi: 21.01.2022 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ MENDERES SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ MENDERES SOKAK VE BİR KISMI
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