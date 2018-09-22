Su Kesintisi 27 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 27 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 27 Ocak 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
27 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 27.01.2022 09:10:00
Tamir Tarihi: 27.01.2022 14:00:00
Detay: Sağlık Mahallesi Atatürk Bulvarı içerisinde ani oluşan Ø200'lük şebeke iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi, Fidanlık Mahallesi, Korkutreis Mahallesi, Sağlık Mahallesi ve civarı
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