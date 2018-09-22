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Su Kesintisi 28 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Ocak 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Ocak 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 28 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 28 Ocak 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

28 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 28.01.2022 06:00:00
Tamir Tarihi: 28.01.2022 13:00:00
Detay: PINARBAŞI MAHALLESİ AKSARAY CADDESİ İÇERİSİNDE Q 500 LÜK ANA İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: UYANIŞ MAH. -PINARBAŞI MAH. - İNCİRLİ MAH - ŞENLİK - 19 MAYIS - TEPEBAŞI-MAHALLELERİ.

 

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 28.01.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 28.01.2022 16:00:00
Detay: Sayın Abonelerimiz Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Bahçelievler mahallesi 462 cadde deki arızadan dolayı 28.01.2022 tarihinde saat 08.00 ile 16.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER,İSTASYON,FATİH,MUZAFFER EKŞİ

 

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 28.01.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 28.01.2022 11:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi, saray fatih mah alacaören cad içerisinde pvc 63 luk boruda oluşan arıza nediyle kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Saray fatih mah Mahmudiye küme evleri

 

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