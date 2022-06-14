  • BIST 2.508,91
  • Altın 1003.99
  • Dolar 17.2493
  • Euro 17.9727
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 16 °C
»

Sulamada Tasarruf Dönemi

Pursaklar Belediyesi, yeşil alanlarda suyu daha verimli kullanma ve suda israfı önlemek adına spring sulama sistemine geçiyor.
Sulamada Tasarruf Dönemi

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde su israfını önlemek amacıyla park ve yeşil alanlarda spring sulama sistemi döşeme çalışmaları başlattı.

Otomatik sulama sistemiyle sınırlı su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedeflediklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, belediye ekipleri tarafından park ve bahçelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. 

287457035_451718676765823_65254454618134315_n.jpg

PARKLARDA SPRİNG SİSTEMİ
Her damla suyun kıymetini bildiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Su tasarrufu sağlamak için parklarda spring sistemine geçiyoruz. Spring sulama sistemi ile birlikte bir yandan suyun verimli kullanımı, bir yandan da tankerlerin yakıtları ve iş gücünden büyük ölçüde tasarruf edeceğiz. Bunun yanı sıra bu uygulama ile ağaç ve bitkiler, ihtiyaç duyduğu suyu daha etkin ve verimli şekilde alabilecek. Yeni sistemimizi, tüm yeşil alan ve parklarımızda faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Başkan Demirel'i ziyaret etti15 Haziran 2022 Çarşamba 00:21
  • Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi yeni mezunlarını verdi15 Haziran 2022 Çarşamba 00:20
  • Mamak Belediyesi Başkanı Köse ve ekipler şiddetli yağış ve sele karşı sahada14 Haziran 2022 Salı 03:24
  • Hüseyin Kağıt, Sincanlılara keyif dolu anlar yaşattı14 Haziran 2022 Salı 00:27
  • Özel eğitim öğrencileri denizle buluştu14 Haziran 2022 Salı 00:23
  • El-Emek Kadın Kooperatifi’nin açılışı, İsmetpaşa parkında gerçekleştirildi14 Haziran 2022 Salı 00:22
  • Ölüme terk edilen 4 kurt yavrusunu hayata tutundu14 Haziran 2022 Salı 00:21
  • Ankara’da yoğun yağış ile mücadele14 Haziran 2022 Salı 00:20
  • Bakan Kurum, Akyurt'ta incelemelerde bulundu: İvedilikle yeni binaların yapımını gerçekleştireceğiz13 Haziran 2022 Pazartesi 16:09
  • Sel felaketinin yaşandığı Ankara'daki arama kurtarma çalışmalarına Kocaeli'den destek13 Haziran 2022 Pazartesi 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti