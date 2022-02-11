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Sultan II. Abdülhamit Mamak’ta Anıldı

Mamak Belediyesi, Sultan II.Abdülhamit’in Vefatının 104. Sene-i Devresinde General Zeki Doğan Uyanık Kütüphanesi’nde söyleşi düzenledi. 
Sultan II. Abdülhamit Mamak’ta Anıldı

Kütüphane Söyleşilerinin 2.’si düzenlenen “Sultan II. Abdülhamit Han” konulu söyleşinin program konuğu tarihçi Prof. Dr. Güray Kırpık oldu. İslam dünyası ile bağlarını güçlendirmeye çalışarak bunu temel bir siyaset haline getiren Sultan II. Abdülhamit Han’ın dehası, cesareti ve dünya çapındaki fikirlerini tarihçi Prof. Dr. Güray Kırpık muhteşem anlatımıyla Mamaklı vatandaşlarla nakşetti. Gerçekleşen “Sultan II. Abdülhamit Han” konulu söyleşiye, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Prof. Dr. Güray Kırpık, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.  

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Abdülhamid Han'ı anlamak değil, bir devri anlamaktır
Necip Fazıl Kısakürek'in ''Sultan Abdülhamid’i anlamak, sadece Abdülhamid Han'ı anlamak değil, bir devri anlamaktır.'' sözünü anımsatarak sözlerine başlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Tarih bilinci çok önemlidir. Koordinat belirlemek, nerede olduğumuzu bilmektir. Eğer geçmişinizi bilemezseniz geleceğinizi inşa edemezsiniz. Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı olan Sultan II. Abdülhamid Han 113. İslam halifesidir. İman dolu kalbi, ilim dolu aklıyla, ömrünü en kıymetli değerlerimizi korumaya adamış Abdülhamid Han’ın Hakk’a kavuşmasının 104. Yılında saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

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