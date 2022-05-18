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Sultangazi'de hortum paniği

Sultangazi'de hortum paniği
Sultangazi'de, kısa süreli hortum paniği yaşandı. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı. Benzer görüntüler Ümraniye'de de yaşanmıştı.

Cebeci Mahallesi Taş Ocakları mevkiindeki bir firmaya ait şantiye alanında dün öğlen saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hortumu fark eden bir kişinin, "geliyor, geliyor" dediği duyuluyor.

Ümraniye'de de dün akşam saatlerine doğru küçük çapta hortum paniğe neden olmuştu.

 

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