  • BIST 2.548,49
  • Altın 989.008
  • Dolar 17.8268
  • Euro 18.2561
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 18 °C
»

Sünnet Şöleni için gün sayılıyor

Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni hazırlıkları devam ediyor.
Sünnet Şöleni için gün sayılıyor

20 Ağustos’ta Yakacık Mesire Alanı’nda saat 16.00’da düzenlenecek olan sünnet şöleninde miniklerin giyeceği kıyafetler ve hediyeler, Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda ailelere dağıtıldı. 

gvn_0077.jpg

600 ÇOCUK SÜNNET OLDU 

Toplamda 600 çocuğu sünnet ettiren belediye, çocukların pelerin, maşallah, papyon, kuşak, yelek, pantolon, gömlek, şapka, asa ve ayakkabıdan oluşan geleneksel sünnet kıyafetlerini hediye etti. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde sünnet oldular. Biz de bu süreçte elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz. Amacımız Yenimahalle’de herkesin eşit şartlarda yaşamasıdır. İnşallah çocuklarımızın düğünlerini de beraber yaparız” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ücretsiz yüzme kursu26 Temmuz 2022 Salı 01:00
  • Motofest Festivali’ne ev sahipliği26 Temmuz 2022 Salı 00:54
  • Personeller sertifikalarını aldı25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:25
  • Kardeş şehir Narın’a anaokulu25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:53
  • Ankara Kulübü’nden TİKA ziyareti25 Temmuz 2022 Pazartesi 01:00
  • Üniversite Tanıtım Günleri’ne davet25 Temmuz 2022 Pazartesi 00:37
  • Yaza konserli “Merhaba”23 Temmuz 2022 Cumartesi 05:00
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi23 Temmuz 2022 Cumartesi 03:48
  • Haymana-Kulu kardeş oldu23 Temmuz 2022 Cumartesi 03:17
  • Lavanta Bahçesi’nde hasat zamanı23 Temmuz 2022 Cumartesi 03:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti