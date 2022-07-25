Sünnet Şöleni için gün sayılıyor

20 Ağustos’ta Yakacık Mesire Alanı’nda saat 16.00’da düzenlenecek olan sünnet şöleninde miniklerin giyeceği kıyafetler ve hediyeler, Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda ailelere dağıtıldı.
600 ÇOCUK SÜNNET OLDU
Toplamda 600 çocuğu sünnet ettiren belediye, çocukların pelerin, maşallah, papyon, kuşak, yelek, pantolon, gömlek, şapka, asa ve ayakkabıdan oluşan geleneksel sünnet kıyafetlerini hediye etti. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde sünnet oldular. Biz de bu süreçte elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz. Amacımız Yenimahalle’de herkesin eşit şartlarda yaşamasıdır. İnşallah çocuklarımızın düğünlerini de beraber yaparız” diye konuştu.
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