Sünnet Şöleninde doyasıya eğlence

Sosyal belediyecilikte faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Mamak Belediyesi, Geleneksel Sünnet Şöleni ile bir kez daha çocukların yüzünü güldürdü.

Mamak Belediyesi bu yıl bin 100 çocuğun sünnet masraflarını üstlendi. Operasyonlar ücretsiz yapılırken, sünnet kıyafetleri ve sürpriz oyuncaklarla çocuklar sevindirildi. Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Sünnet Şöleni ile çocuklar eğlencenin tadına vardı. Minikler illüzyon, kukla ve animasyonlara büyük ilgi gösterdi, bando orkestrasının hareketli parçaları ile eğlendi.

Sünnet Şölenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve belediye meclis üyeleri ile miniklerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sünnet Şöleni çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

ŞÖLENLER KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR

Köse yaptığı konuşmada, “Can şenliği göz aydını yavrularımızın geleceğe bir adım daha attıkları bu güzel günü hep beraber yaşıyoruz. Bu güzel şölen yavrularımızın geleceğinde güzel bir hatıra olarak kalacak. Bin 100 yavrumuzun sünnet şölenini gerçekleştiriyoruz. Bu şölenler, bu festivaller bizlerin arasındaki köprülerin sağlamlaşmasını da sağlıyor aynı zamanda. Etkinliklerimizle, kültürel sosyal faaliyetimizle tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Çünkü bizler her zaman ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ anlayışını benimsedik” dedi.

