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Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı” (SUMP) için çalışmalara başladı

EGO Genel Müdürlüğü, “SMART Ankara Projesi” kapsamında Ankara’da ilk defa Avrupa İklim ve Çevre Hedeflerine ulaşmak ve kent içi ulaşım problemlerini çözmek amacıyla hayata geçirilecek “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı” için çalışmalara başladı.
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı” (SUMP) için çalışmalara başladı

Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere sağlanan “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı” (IPA) fonu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonu ile yürütülecek olan çalışmalar 22 Ağustos 2022 tarihinde başladı.

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Her süreç test edilecek

Kent içi ulaşım problemlerini çözmek ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen Avrupa İklim ve Çevre Hedeflerine ulaşmak amacıyla sürdürülebilir ulaşım modlarına geçiş sağlamaya yönelik hazırlanan SUMP, kentte yaşayan tüm paydaşların katılımı ve kurumlar arası iş birliği ile kentteki ulaşım çeşitliliğinin birbirine entegre edilmesi, geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini kapsıyor. Ankara’nın hareketliliği için geliştirilen tüm senaryolar, gerçek veriye dayalı olarak hazırlanacak ve simülasyon ortamında test edilecek.

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