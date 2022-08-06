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Süryani gurbetçilerin yaz aylarında buluşma noktası: Midyat
Süryani gurbetçilerin yaz aylarında buluşma noktası: Midyat
Farklı din ve mezhebe mensup kişilerin yıllardır bir arada huzurla yaşadığı Mardin'in Midyat ilçesi, yaz aylarında Süryani gurbetçilerin de gözdesi.
06 Ağustos 2022 Cumartesi 03:34
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.