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Taha Akgül ve Rıza Kayaalp 2024 Paris Yaz Olimpiyatları hazırlanıyor

ASKİ Sporlu Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası ile 2024 Paris Yaz Olimpiyatları hazırlıklarını sürdürüyor.
Taha Akgül ve Rıza Kayaalp 2024 Paris Yaz Olimpiyatları hazırlanıyor

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla Türk güreşinin lokomotifi olan ASKİ Spor Kulübü sporcuları, altın madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını Rıza Kayaalp-Taha Akgül Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriyor.

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Dünyanın en başarılı spor kulüplerinden biri olduklarını belirten ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, tarihi başarılarına yenileri eklemek istediklerini belirterek şu bilgileri verdi:
“Avrupa Güreş Şampiyonası ve Olimpiyat hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Milli güreşçimiz Taha Akgül’ün 8 Avrupa Şampiyonluğu var. Taha’nın şampiyonluklarına yenilerini eklemek istiyoruz. Taha elde ettiği başarılarla Türk güreş tarihine geçti. Onursal Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın desteğiyle yeni sporcu kazandırmak için başlattığımız ‘300 Çocuk 300 Sporcu Projemiz’ de büyük ilgi gördü. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı hem başkanımıza hem de ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan’a teşekkür ediyorum.”

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Milli güreşçileri müsabakalara hazırlayan Antrenör Akif Canbaş ise yoğun bir antrenman süreci içine girdiklerine dikkat çekerek, “ASKİ Spor olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Rıza Kayaalp’in kariyerinde 10 Avrupa Şampiyonluğu var. 11. altın madalyayı kazanmak için antrenmanlarını büyük bir hırsla sürdürüyor’’ dedi.

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