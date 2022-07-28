Takasta yeni durak Beşevler

Ankara Büyükşehir Belediyesi ilkini Batıkent Metro İstasyonu’nda hayata geçirdiği “Çiçeğim Takas” uygulamasını kent genelinde yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Başkentlilere ellerinde bulunan çiçek ve bitkiler için ücretsiz takas ve bakım imkânı sağlayan ABB şimdi de Beşevler Metro altında çiçek takası uygulamasını başlattı. Başkentlilere ellerinde bulunan çiçek ve bitkiler için ücretsiz takas ve bakım imkânı sağlayan uygulama yoğun ilgi görüyor. ABB Çevre, Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulama Şefi Burak Taşkesti, “Uygulamamıza ilk etapta Batıkent Metrosu’nda başladık. Oradaki karşılaştığımız yoğun ilgiye bakarak devamını sağlama kararı aldık. Bugünkü adresimiz Beşevler Metrosu. Pozitif geri dönüşler alıyoruz.” dedi.

İSTASYONLARI DOLAŞACAK

Farklı tarihlerde ve farklı adreslerde kurulacak stantlar aracılığıyla sürdürülecek olan çiçek takas uygulaması, Beşevler Metro altında 25-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında devam edecek.

