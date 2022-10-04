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Tam Bana Göre Festivali

Pursaklar Belediyesi, 5-9 Ekim tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan “Tam Bana Göre Festival” adlı organizasyonda yerini almaya hazırlanıyor.
Tam Bana Göre Festivali

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 5-9 Ekim’da Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik yapılan Tam Bana Göre Festivali’nde Pursaklar Belediyesi, ilçeyi tanıtmaya hazırlanıyor. Geleceğe damga vuracak olan projeleri şekillendirecek olan gençlere yönelik eğitim verdiği Bilim Pursaklar Atölyeleri ile Tam Bana Göre Festivalinde dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. 

GENÇ KUŞAKLARLA PAYLAŞIM 

Gençler ve çocuklar Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Girişim Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyeleri olmak üzere toplam 6 farklı atölyelerinde ortaya koyduğu çalışmaları sergilemeye hazırlanırken, teorik, uygulamalı eğitimler ve deney düzenekleri üzerine verilen eğitimler hakkında geniş bilgileri genç kuşaklarla paylaşacak.

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