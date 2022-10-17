  • BIST 3.847,62
  • Altın 985.399
  • Dolar 18.5682
  • Euro 18.2348
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Tanıtım TIR'ı Kızılay Meydanı'nda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, 'İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa' kampanyası için oluşturulan tanıtım TIR'ı, 17 şehirde gerçekleştireceği tura Ankara'dan başladı.
Tanıtım TIR'ı Kızılay Meydanı'nda

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle geçekleştirilecek sosyal konut, arsa ve iş yeri projesinin tanıtımı için hazırlanan TIR, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na park edildi. TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç, tanıtım TIR'ında vatandaşlara kampanyanın detaylarını anlattı. Vatandaşlar, tanıtım TIR'ında sanal gerçeklik gözlüğü ile önce evleri gezdi, daha sonra TIR'ın içinde bulunan uzmanlardan da projeye dair bilgi aldı. Ankara'nın ardından 16 ilde daha kent meydanlarına getirilen tanıtım TIR’ı ile vatandaşlar bilgilendirilecek.

sosyal-konut.jpg

12 KASIM’A KADAR 

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç, "Vatandaşlarımızın burada kat planlarımız ve projelerimizde kullandığımız malzemeler hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. TIR'ımız 14 Ekim'de Ankara Kızılay Meydanı'nda görevine başlamış olup; Kırşehir, Konya, Diyarbakır, Tunceli, Zonguldak ve Muğla gibi 17 şehrimizde kent meydanlarında görevini 12 Kasım'a kadar yerine getirecektir. Rekor başvuru sayısı ile idaremize güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor tanıtım TIR'ımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özel Bölüm Ekranlara Geldi17 Ekim 2022 Pazartesi 14:55
  • Öğrenciler gezegenleri, güneş sistemini keşfetme imkânı buldu17 Ekim 2022 Pazartesi 03:59
  • Bağlum Stadı tadilata girdi17 Ekim 2022 Pazartesi 03:57
  • 5 pazaryerine güneş enerji paneli17 Ekim 2022 Pazartesi 03:51
  • Altındağ’da çiftçiye destek17 Ekim 2022 Pazartesi 03:30
  • Pursaklar'da Sirkeli Mahalle Konağı’nın temeli atıldı17 Ekim 2022 Pazartesi 02:50
  • MAKKOP'ta sofralara kışlık ürünler hazırlanıyor17 Ekim 2022 Pazartesi 02:48
  • Kullanılmayan bina Köy Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek17 Ekim 2022 Pazartesi 01:44
  • Yarım kalan projenin tamamlanması önerisi17 Ekim 2022 Pazartesi 00:41
  • Protokol İmzalandı17 Ekim 2022 Pazartesi 00:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti