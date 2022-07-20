Tarihi Mekanda "Hasıl-ı Kelâm” Sergisi

Kültür ve sanatın merkezi olmaya devam eden Mamak’ta hüsn-i hat sergisi büyük ilgi topladı.

Mamak Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde Musiki Muallim Mektebi’nde "Hasıl-ı Kelâm” sergisi düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan Öğretim Üyesi Dr. Özgür Çetintaş’ın "Hasıl-ı Kelâm" adlı kişisel hüsn-i hat sergisi 18 Temmuz’da Musiki Muallim Mektebi’nde açıldı. Serginin açılışını yapan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Bu güzel eserleri, Türkiye’nin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi’nde, bu tarihi mekanda sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Ben emekleri için hocamıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

GELENEKSEL ESERLER

Sülüs ve nesih yazılardan oluşan sergide koltuklu kıtalar, esma-ül hüsna, hilye-i şerif gibi klasik tarzda eserler yer alıyor. Geleneksel usulde hazırlanan eserler tezhip ve ebru ile süslenerek sergileniyor. Sergi 28 Temmuz’da sona erecek.

