  • BIST 2.525,20
  • Altın 959.551
  • Dolar 17.5988
  • Euro 17.9169
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Tarihi Mekanda "Hasıl-ı Kelâm” Sergisi

Kültür ve sanatın merkezi olmaya devam eden Mamak’ta hüsn-i hat sergisi büyük ilgi topladı.
Tarihi Mekanda "Hasıl-ı Kelâm” Sergisi

Mamak Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde Musiki Muallim Mektebi’nde "Hasıl-ı Kelâm” sergisi düzenlendi. 

mbb_8747.jpg

Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan Öğretim Üyesi Dr. Özgür Çetintaş’ın "Hasıl-ı Kelâm" adlı kişisel hüsn-i hat sergisi 18 Temmuz’da Musiki Muallim Mektebi’nde açıldı. Serginin açılışını yapan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Bu güzel eserleri, Türkiye’nin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi’nde, bu tarihi mekanda sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Ben emekleri için hocamıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

mbb_8738.jpg

GELENEKSEL ESERLER 

Sülüs ve nesih yazılardan oluşan sergide koltuklu kıtalar, esma-ül hüsna, hilye-i şerif gibi klasik tarzda eserler yer alıyor. Geleneksel usulde hazırlanan eserler tezhip ve ebru ile süslenerek sergileniyor. Sergi 28 Temmuz’da sona erecek. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ta Buğday Hasadı20 Temmuz 2022 Çarşamba 02:22
  • Çocuk Şenliği Altınova'da20 Temmuz 2022 Çarşamba 01:25
  • Rekolte memnun etti20 Temmuz 2022 Çarşamba 01:20
  • Mektepte müzik susmuyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 01:17
  • Tek Yürek Ankaragücü20 Temmuz 2022 Çarşamba 00:15
  • Yaz kampına yoğun ilgi20 Temmuz 2022 Çarşamba 00:12
  • Sirkeli’ye yeni nesil park19 Temmuz 2022 Salı 03:34
  • Astsubaylar özlük haklarında çözüm bekliyor19 Temmuz 2022 Salı 02:32
  • Trafik denetimleri sürüyor19 Temmuz 2022 Salı 01:45
  • Organik pazarlara yoğun ilgi19 Temmuz 2022 Salı 01:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti