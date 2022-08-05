Tarımsal sulama borusu desteği

Başkent’teki barajlar ve sulama göletlerinde su doluluk oranlarının azalması nedeniyle tarlalarını sulayamayan çiftçiler için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Başkent’teki barajlar ve sulama göletlerinde su doluluk oranlarının azalması nedeniyle tarlalarını sulayamayan çiftçiler için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu sene 63 mahalleye 99 kilometrelik sulama borusu dağıtıldı. Dağıtılan borular sayesinde 36 bin 500 dönümlük tarımsal alanda sulu tarıma geçildi.

SU İHTİYACI GİDERİLDİ

Başkentli üreticilerin ekonomisini rahatlatmaya yönelik tarımsal destek programlarına hız veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere ve kırsal mahallelerdeki üreticilere muhtarlar aracılığıyla tarımsal sulama borusu desteğinde bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere tarımsal sulama yapabilmeleri amacıyla 63-315 mm çapları arasında 99 kilometrelik sulama borusu dağıtıldı. 63 mahallede gerçekleştirilen dağıtım sonrasında 36 bin 500 dönümlük tarımsal alanda su ihtiyacı giderildi.

