  • BIST 2.458,72
  • Altın 904.466
  • Dolar 14.9283
  • Euro 15.733
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

Tayt hırsızı: 60 kadın çamaşırı çaldım

Ankara'nın Keçiören ilçesinde lise öğrencisi Y.Ç.'nin (17) kuruması için balkona astığı taytı kokladıktan sonra çalan, hakkında 'cinsel taciz'den suç duyurusu bulunan N.T. savcılık ifadesinde, "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım." dedi.
Tayt hırsızı: 60 kadın çamaşırı çaldım

Olay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Keçiören ilçesi, Aşağı Eğlence Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Y.Ç., kuruması için 1'inci kattaki evin balkonuna astığı taytı bulamayınca, binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde tanımadığı birinin 2 sandalyeyi üst üste koyup üzerine çıkarak taytı eline alıp, kokladıktan sonra uzaklaştığını gören Y.Ç., durumu ailesine bildirdi. Aile de polise şikayette bulundu. Polisin çalışmasıyla şüpheli N.T. yakalanıp, gözaltına alındı. Aile, avukat aracılığıyla 'cinsel taciz' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Evli olan N.T., savcılıktaki ifadesinde kullanılmış kadın çamaşırlarına karşı zaafı olduğunu belirterek, "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım. Balkonlarda asılı olan tayt, iç çamaşırlarını çalışıyorum. Bu, benim zaafım. Bunun bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Y.Ç.'nin 3 kez balkondan taytını aldım. Ondan başka hiç kimse şikayetçi olmadı" dedi. N.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'TUTUKLAMAYA YÖNELİK TALEBİMİZİ YİNELEYECEĞİZ'

Ailenin avukatı Mücahit İsmail Ağalday, "Her ne kadar cinsel taciz suçu Ceza Muhakemesi Kanunu 100'üncü maddede belirtilen katalog suçlardan olmasa da suçunu ikrar eden şüphelinin yapılan yargılama neticesinde cinsel taciz suçu haricinde hırsızlık suçundan da cezalandırılma ihtimali bulunmaktadır. Şüphelinin üzerine atılı suçlar sadece müvekkilime karşı işlenmemiştir. Kaldı ki; bu zamana kadar şüpheliye ait ikametlerde arama yapılarak, bahsedilen çamaşırların bulunması da gerekirdi. Bu kadın çamaşırların kime ait olduklarının ayrı ayrı tespit edilmesi ve yargılamaya yön verilmesi gerekirken, şüpheliye adli kontrol kararı verilmesi tamamen hukuka aykırılık teşkil edecek bir karardır. Nitekim tutuklama tedbiri için kanuni şartlar da oluşmuştur. Verilen karara karşı itiraz yolu açık olup, adli kontrole ilişkin karara itiraz ederek, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı talebimizi yineleyeceğiz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören'de huzurevi sakinleri için Baba Sevgisi isimli tiyatro oyununu sergiledi07 Mayıs 2022 Cumartesi 00:26
  • Yenimahalle sokaklarında temizlik çalışması yapıldı07 Mayıs 2022 Cumartesi 00:24
  • Kahramankazan'da spor, sanat ve kültür etkinlikleri gerçekleştiriliyor07 Mayıs 2022 Cumartesi 00:21
  • Baharın müjdecisi Hıdrellez şenlikleri Haymana'da kutlanacak07 Mayıs 2022 Cumartesi 00:20
  • Dilek'i öldüren nişanlısı yakalandı06 Mayıs 2022 Cuma 15:35
  • Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı06 Mayıs 2022 Cuma 15:12
  • Otlak arazinin paylaşımı kavgasında anne öldü, oğlu ağır yaralandı06 Mayıs 2022 Cuma 11:14
  • Araçlarına kapak taktırmayan firmalara yaptırım uygulanacak06 Mayıs 2022 Cuma 04:21
  • Yenimahalle Belediyesi'ne ait tesislerde spor yapan üyesi sayısı 20 bini geçti06 Mayıs 2022 Cuma 03:25
  • Genç Otonomi Başkanı Erden; "Vatandaş ikinci el araç alacak durumda bile değil"06 Mayıs 2022 Cuma 00:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti