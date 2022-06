TBMM Başkanı Şentop: Toprak anaya dönmenin tam vaktidir

TEKİRDAĞ Uluslararası Kiraz Festivali, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katıldığı törenle başladı.

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 56’ncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, davetliler ve vatandaşların katılımıyla başladı. Renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşün ardından festival ateşi yakıldı. Solo Türk ekibinin gösteri uçuşu ilgiyle izlenirken, vatandaşlar tarafından alkışlandı.

TBMM Başkanı Mustafa Sentop, kendisini karşılayan davul-zurna ekibine bahşiş verdi. Burada konuşan Şentop, pandemi nedeniyle festivalinin 2 yıl aradan sonra yapıldığını belirterek, "En sevdiklerimizle bile aramıza mesafe koyan, bizleri evlere ve maskelerin ardına hapseden salgından, büyük oranda kurtulmanın coşkusunu yaşıyoruz. İnsanlarla bir arada olmanın, sosyalleşmenin hatta ruhlarımızın özgürlüğünün değerini hatırlatan salgının kasvetli zamanlarından, eğlenceli birlikteliklere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok şey öğrendiğimiz salgın süreci; toprağın değerinin, zarafetinin hatırlandığı günler olarak da bütün toplumumuza, bizlere çok şey öğretti. Birbiriyle eğlenmeyi özleyen değerli hemşehrilerimin, yeniden kucaklaşacağı Kiraz Festivali ve 4 günlük geniş etkinlikler dizisinde, bizleri sağlıkla bir araya getiren Cenabı Hakk’a şükrediyorum" dedi.

Şentop, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e, halkı için elinden geleni yapması ve festival çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Festivalin dedeleri, babaları tarafından ilk olarak 1962 yılında ‘Kiraz Cümbüşü’ olarak kutlanmaya başladığını hatırlatan Şentop, "1964’te ‘Kiraz Bayramı’na dönüşmüş, daha sonralarıysa ‘Kiraz Festivali’ adı altında gelenekselleşerek boyutları geniş bir çerçeveye yayılmıştır. Festivalde; kortejler, sergiler, gösteriler, fener alayları, gece konserleri, kiraz yarışmaları, yelken yarışmaları, piknikler yapılmış; buradan da bir ‘şehir ruhu’ meydana gelmiştir. Bu güzel festival daha sonra uluslararası unvan alarak bazı Batı Avrupa ülkelerini aramıza katmıştır. Şehrimizde, iç ve dış turizmin büyük hareketlenme yaşaması, esnafımızın yüzünü güldüren bir sonuç getirmesi bakımından ayrıca değerlidir. 2019 senesinde yani salgından önceki festivalde, 2 milyon insanı ağırlayan festivalimiz bu yıl çok daha fazla insanımızı ağırlayacak inşallah" diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan sınır kapılarından ülkeye giren turistlere Tekidağ’ı, Süleymanpaşa'yı, Türkçe, Yunanca ve Bulgarca yazılan broşürler dağıtarak tanıttığını söyleyen Şentop, "Bu çalışmalar meyvelerini erkenden vermeye başladı, Süleymanpaşa'daki oteller, 9-12 Haziran tarihleri arasında, tek bir boş yatak kalmayacak şekilde doldu. Salgın sonrası hasret kalınan sosyal kavuşma ve eğlence arzusuyla, son yılların en unutulmaz festivali yaşanacak inşallah. Bu coşkunun her anını mutlulukla ve keyifle yaşamak üzere bizler de Ankara’dan hemşehrilerimizin yanına geldik. Bu festivalde; eğlence, spor, sergi her şey var ancak önemli tarihi geçmişiyle, farklı kokusu ve tadıyla Tekirdağ kirazı festivalin bir numarası ve baş tacıdır. Kendine has görünümü, lezzeti, tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan, 56 yıldır adına düzenlenen festivaliyle Tekirdağ kirazımız; nimetlerin en güzeli, üreticisinin yüz akıdır” dedi.

‘TOPRAK ANAYA DÖNMENİN VAKTİDİR’

Koronavirüs salgınının milletimize, köyünü ve toprağını hatırlattığını söyleyen Şentop, "Büyükşehirlerde yaşayan insanlarımızın bir kısmı, sadece tatillerde uğradıkları memleket topraklarına salgın döneminde, dönme kararı aldı. Küçücük topraklarda ekim, dikim, minicik balkonlarda sebzeler yetiştirilmeye başlandı. Bunlar dört bir yanı mümbit topraklara sahip ülkemiz için çok önemli kararlar. Çalışmaya ve üretmeye mecburuz. Güneşin, toprağın ve suyun bahşedildiği ülkemiz topraklarına, toprak anaya dönmenin tam vaktidir. Modern teknik ve yöntemlerle, damla sulamalarla en azından elindeki ata yadigarı toprakları kendisi için, memleket için yeniden ihya edecek anlayışa ihtiyacımız var. Çocuklarımıza ve gelecek nesillere bunları aktarmak da en önemli vazifemiz. Allah öyle güzellikler vermiş ki yaşadığımız coğrafyanın her bir köşesi ayrı değerler içeriyor. Salgın sürecinin bizlere hatırlattığı üretim kültürüne dönmek zorundayız. Tarım ve hayvancılığımızı en modern tekniklerle yeniden ayağa kaldırmalıyız. Bütün üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almaları için iç ve dış satımlarda, üzerimize düşen bütün sorumluluğu almaya devam edeceğiz inşallah. Tekirdağ'ın kurutulmuş kiraz konusunda da daha fazla adım atması gereğine inanıyorum. Kiraz öyle bir meyve ki çekirdeği gıda sektöründe, kiraz sapı tıp alanında, ayrı ayrı kıymeti olan bir nimet. Elde kalan yaş ürünlerin yahut da ayrı bir pazar oluşturabilecek altyapıya sahip kardeşlerimizin kurutulmuş kiraz çalışmalarına devam etmesi yerinde olacaktır. Devletimiz de çiftçimizin, üreticimizin daima yanında olacaktır” ifadesini kullandı.