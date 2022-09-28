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TDV'den öğrenciye kırtasiye desteği

Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu günden bu yana 2,5 milyonu aşkın ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımı ulaştırdı.
TDV'den öğrenciye kırtasiye desteği

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenim gören çocuklarına kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulundu.  Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla öğrencilere başarılar dileyerek, Vakfın kıyafet ve kırtasiye kampanyasıyla ilgili bilgi verdi.  

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39 İLDE KIYAFET VE KIRTASİYE YARDIMI 

39 ilde 10 bini aşkın öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunduklarının bilgisini veren Turan, “Eğitime ve gençlerimize yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunun bilinciyle eğitim alanındaki çalışmalarımıza öncelik veriyoruz. Destek alan öğrenci sayısı her geçen gün artıyor” dedi. 

2,5 MİLYONU AŞTI 

Turan, Vakfın kurulduğu günden bu yana toplamda 2 milyon 587 bin 753 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteği verdiklerini açıklayarak, eğitime ve imkanı kısıtlı olan öğrencilere desteklerinin artarak süreceğini söyledi. 
 

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