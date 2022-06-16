Tek böbrekle 24 dağa tırmandı

Ankara'da, önce meme kanserine yakalanan ardından böbrek yetmezliği ortaya çıkan Miyase Kaya (58), dağcılık yaparak hayata tutundu.

Miyase Kaya, uzun yıllar seyahat acentasında çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli oldu. Göğsündeki kitle nedeniyle her yıl hastaneye kontrole giden Kaya, 2013 yılındaki kontrolünde 3'üncü evre meme kanseri olduğunu öğrendi. Kaya'nın, ameliyatla sağ memesi alındı. Yaklaşık 8 ay kemoterapi ve ışın tedavisi gören Kaya, 3 ayda bir kontrollerine devam etti. 2014 yılında arkadaşının önerisiyle dağcılık kulübüne üye olan Kaya, yürüyüşlere başladı. Kaya'nın, 2016'da hastaneye kontrole gittiğinde sol böbreğinde kist tespit edildi. Kaya'nın, ameliyatla böbreği alınırken, 2 ay sonraki kontrolde de sağ böbreğinde 3'üncü evre böbrek yetmezliği olduğu ortaya çıktı.



Hastalığı süresince dağcılığı bırakmayan Miyase Kaya, tek böbreği ile aralarında Erciyes, Demirkazık, Hasandağı ve Süphan olmak üzere 24 dağa çıktı. 4 bin 50 metre rakımlı Süphan Dağı'na tırmanarak kendi rekorunu kıran Kaya, dağcılıkla hayata tutundu. Tedavisi devam eden Kaya, en son geçen yıl 29 Ekim’de Kahramanmaraş Berit ve Nurhak Dağı'na tırmandı.

'DAHA YÜKSEK DAĞLARA ÇIKABİLİRİM'

Miyase Kaya, zor günler geçirdiğini; ancak dağcılık ile birlikte hastalığını unuttuğunu söyledi. Kaya, "Vücudunuzda değişiklikler oluyor; saçlarınız, kaşlarınız, kirpikleriniz dökülüyor. Unutamadığım bir andı. Oğlum 20 yaşındaydı. Doktor saçlarımı kesmem gerektiğini söylemişti. Bir akşam oğlumun erkek berberine gidip saçlarımı kestirmiştim. Kontrollere gidip geliyordum. Sol böbreğimde bir kitle tespit ettiler. Biraz zaman geçti. O kitlenin büyüdüğünü fark ettiler. 'Böbreğinizin alınması gerekiyor' dediler. Ameliyat oldum.



2 ay sonra meme kontrolüme gittiğimde diğer böbreğimle ilgili bana 3’üncü evre böbrek yetmezliğim olduğunu söylediler. 2014 yılında arkadaşımın önermesiyle Dağcılık Kulübüne başladım. 1 yıl yürüyüş yaptım. 24 dağa tırmandım. Bunun 5 tanesi 3 binin altı. 2 bin 900 olan da var. Daha yüksek dağlara çıkabilirim. En yüksek çıktığım Süphan Dağı. Erciyes, Demirkazık, Hasandağı’na çıktım. 8 yıldır Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübündeyim" dedi.

'HAYATA BAĞLANMAMI SAĞLADI'

Miyase Kaya, mücadeleyi bırakmadığını belirterek, "Tırmanırken zorlanıyorum evet; ama çıkıyorum. Sonuçta biri beni sırtına alıp zirveye çıkartmıyor. Belki de hayata bağlanmamın en büyük sebebi bu sporla uğraşıyor olmam. Hayata başka bakıyorum. Hiç takılmıyorum. 'Niye ben kanser oldum' diye hiç sorgulamadım. Sağlığım el verdikçe bu sporu yapmak, devam etmek istiyorum. Bir memem bir böbreğim alındı, böbrek yetmezliği de çekiyorum. Bunlarla mücadele etmek inanılmaz güzel bir şey. Bunları dağa çıkarak yendim. Hayata gerçekten tutunmamı sağlayan bu spor. Belki bırakırsam kendi duygularımla kalacağım. Belki kötü olacağım. Ama asla bırakmayacağım" diye konuştu.