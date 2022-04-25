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Teknoloji tutkunları Mamak’ta buluştu

Türkiye’de ilk defa ileri teknoloji alanlarında yerel yönetim inisiyatifi ve modeli olan Mamak Füzyon, düzenlediği “Huaweı Fest 2022” ile teknoloji ve yazılım  tutkusu olan üniversite öğrencilerini bir araya getirdi.
Teknoloji tutkunları Mamak’ta buluştu

5G teknolojisinden, metaverse evrenine kadar birçok konunun ele alındığı etkinlikte, gençler merak ettiği tüm soruların cevabını bulma şansı yakaladı. Etkinliğe Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu ve çok sayıda teknoloji tutkunu katıldı. 

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Gençlerimizi teknoloji il buluşturuyoruz
İnsanlık tarihinde teknolojik gelişmelerle birlikte yeni bir dönem yaşandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Füzyon ile gençlerimizi, dinamik gücünü ortay çıkarmaya ve buna katma değer sağlayacak etkinler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu vesile ile gençlerimize hem çağın ötesinde bakış açısı kazandırıyor hem de insanların günlük yaşamlarını kolaylaştıran sağlıktan eğitime, iş hayatından kültür ve sanata kadar her alanda yeni olanaklar sunan ve sunmaya da devam eden teknolojileri onlarla buluşturuyoruz” dedi.

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