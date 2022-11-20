Keçiören Belediyesince düzenlenen 50 bin TL ödül havuzuna sahip ‘Liseler Arası TEKNOMER E-Spor Gençlik Kupası’na katılan gençler kıymetli hediyeler için kıyasıya yarışıyor. Yeni ön eleme turnuvasının tarihi 26-27 Kasım olarak belirlendi.

Cumartesi ve pazar günü gerçekleşecek müsabakaların ardından 4 takım lig sürecine katılmaya hak kazanacak. 26-27 Kasım’da da yeni bir ön eleme turnuvası yapılarak buradan da 4 takım lig sürecine katılmaya hak kazanacak. 8 takımdan oluşacak e-spor liginde takımlar hem okullarını temsil edecek hem de Aralık ayının sonunda yapılacak büyük finalde yarışmak için mücadele edecek.

23 KASIM’A KADAR

İkinci ön eleme turnuvası için başvurular 23 Kasım’a kadar ‘teknomer.kecioren.bel.tr’ adresinden yapılabilecek. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok turnuvaya katılan gençlere başarılar dileyerek, lig sürecine kalmaya hak kazanacak takımların da hayli heyecanlı bir süreç yaşayacağını dile getirdi.

