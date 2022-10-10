TEKNOMER’e Valorant Oyunuyla açılış

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Emrah Mahallesi Yunus Emre Kültür Merkezi’ne kurulan “Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi’nin (TEKNOMER)” açılışı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, birçok siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, gençler oluşturdukları takımla turnuvaya girerek, Valorant oyunuyla ödül havuzundaki hediyeleri kapmaya çalıştı.

Günübirlik turnuvada, kayıtların tamamlanmasının ardından takımlar tek bir turnuva ağacına yerleştirildi. Karşılaşmalar yarı final ve üçüncülük maçı dâhil tek maç üzerinden, final ise 3 maç üzerinden yapıldı.

TEKNOMER’DE DENEYİMLEME FAALİYETİ

TEKNOMER kurslarında; 3D Modelleme ve Tasarım, Android Mobil Yazılım Geliştirme, Dijital Oyun Tasarımı, Robotik Kodlama, Web Tasarım, Dijital Pazarlama kurlarının yanı sıra e-spor, proje fikirleri, eğitimler, konferanslar ve deneyimleme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

