  • BIST 3.582,03
  • Altın 997.66
  • Dolar 18.575
  • Euro 18.0422
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

TEKNOMER’e Valorant Oyunuyla açılış

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Emrah Mahallesi Yunus Emre Kültür Merkezi’ne kurulan “Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi’nin (TEKNOMER)” açılışı yapıldı.
TEKNOMER’e Valorant Oyunuyla açılış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, birçok siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, gençler oluşturdukları takımla turnuvaya girerek, Valorant oyunuyla ödül havuzundaki hediyeleri kapmaya çalıştı. 

Günübirlik turnuvada, kayıtların tamamlanmasının ardından takımlar tek bir turnuva ağacına yerleştirildi. Karşılaşmalar yarı final ve üçüncülük maçı dâhil tek maç üzerinden, final ise 3 maç üzerinden yapıldı. 

TEKNOMER’DE DENEYİMLEME FAALİYETİ 

TEKNOMER kurslarında; 3D Modelleme ve Tasarım, Android Mobil Yazılım Geliştirme, Dijital Oyun Tasarımı, Robotik Kodlama, Web Tasarım, Dijital Pazarlama kurlarının yanı sıra e-spor, proje fikirleri, eğitimler, konferanslar ve deneyimleme faaliyetleri gerçekleştirilecek.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Festivalin İlgi Odağı: Pursaklar Belediyesi10 Ekim 2022 Pazartesi 03:39
  • ‘Milletleri Millet Yapan Değerler Vardır’10 Ekim 2022 Pazartesi 03:36
  • 15 bin ton sıcak asfaltla yenileniyor10 Ekim 2022 Pazartesi 03:34
  • Ödülü Bekir Ödemiş aldı10 Ekim 2022 Pazartesi 02:31
  • 20 çeşit iş kıyafeti dikilerek personele teslim edildi10 Ekim 2022 Pazartesi 02:28
  • Binbir Gece Masalları sahnelendi10 Ekim 2022 Pazartesi 01:26
  • Görmeyen Çocuk Kalmasın10 Ekim 2022 Pazartesi 01:23
  • Sıra Yazıbeyli Köyü’nde10 Ekim 2022 Pazartesi 00:22
  • Yerli üreticiden alınan ağaç ve bitkiler dikildi10 Ekim 2022 Pazartesi 00:18
  • Seymenler Ata'nın huzuruna çıktı08 Ekim 2022 Cumartesi 03:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti