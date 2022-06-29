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Temiz çevre sağlıklı Pursaklar

Sosyal-kültürel alanlar, park-bahçeler ve yollar başta olmak üzere ilçede büyük bir değişime imza atan Pursaklar Belediyesi, ‘‘Temiz Çevre Sağlıklı Pursaklar’’ sloganı ile hareket ederek mahallelere, yeni nesil çöp konteynerleri ve kovaları yerleştiriyor.
Temiz çevre sağlıklı Pursaklar

Pursaklar Belediyesi, yeni sosyal-kültürel alanlar, park-bahçeler ve yollar başta olmak üzere ilçeyi görsel açıdan daha estetik ve daha modern bir hale getirirken, ilçe genelinde eski durumda olan ve vatandaşların talepleri doğrultusunda istenilen yerlere yeni nesil çöp konteynerleri ve mevcut çöp kutularını yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda tüm mahallelerde çalışma gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan talepler doğrusunda çöp kutuları koyarken, bir yandan da kullanım özelliğini yitirmiş, ihtiyaca cevap veremeyen ve çevreye rahatsızlık veren çöp kutularını yenileme çalışmaları yürütüyor.

MONTAJ BAŞLADI

Yeni yerleştirilen çöp kovaları ile pratik kullanımı ve hijyenik şartları ön plana aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Temiz bir Pursaklar anlayışı ile hareket ederek tüm mahallelerimizin tertemiz olması için yeni çöp kovalarının montajını gerçekleştirmeye başladık. Estetik, modern görünümü ve kolay kullanımı ile ilçe sakinlerimizin çöpleri yerlere atmak yerine yeni çöp kovalarına atmalarını rica ediyoruz. Bu duruma azami derecede dikkat edersek ilçemiz daha temiz ve sağlıklı bir görünüme kavuşacak. Daha temiz bir çevre için ve ilçemizdeki yaşam kalitesini artırmak için hizmet etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

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