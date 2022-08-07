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Temizlik Çağrısı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çöp konteynerlerini sık sık temizlediklerini ifade ederek, vatandaşlara birlikte mücadele çağrısında bulundu.
Temizlik Çağrısı

Temiz Pursaklar Sağlıklı Yarınlar anlayışıyla hareket eden Pursaklar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dezenfekte işlemlerini bizzat yerinde takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ağzı açık atılan çöp poşetlerinin yoğun kokuya neden olduğu çöp konteynerlerinde, detaylı temizlik çalışmaları ile pis koku ve sinek oluşumunun engellenmesinin yanı sıra görüntü kirliliğinin de önüne geçildiğini belirtti.

AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM 

Belediye olarak hem vatandaşların sağlığına hem de çevre temizliğine büyük önem verdiklerini ifade eden Çetin; ‘‘Havalar ısındı, çöp konteyneri daha çok koku yapabilir, bunu önlemek için lütfen çöplerinizi poşet içinde ağzı bağlı bir şekilde atalım. Sağlığı ilgilendiren temizlik konusunda aynı azim, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.
 

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