Temizlik Filosu genişliyor 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı çok amaçlı 11 yeni iş makinesi daha alarak temizlik filosunu güçlendirdi.

Temin edilen araçlarla birlikte çok amaçlı mini iş makine filosu 25’e yükselirken teknolojisi yüksek yeni araçlarla kış mevsiminde kar küreme, kaldırım yıkama ve temizliği, sel-su baskını sonrası temizlik konusunda hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilebilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

HER GEÇEN GÜN ARTIYOR



Kent genelinde temizlik çalışmalarını 7/24 sürdüren Kent Estetiği Daire Başkanlığı, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmete alınan araç filosunu her geçen gün artırıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın tasarruf ilkesi doğrultusunda tek iş makinesi ile birden fazla hizmet sunmayı amaçlayan Kent Estetiği Daire Başkanlığı 11 adet yeni iş makinesini daha filosuna katarak 25 adetlik mini iş makine filosu oluşturdu.

YENİ ARAÇLARA KDV İSTİSNASI

Yüksek teknolojili yeni araçlarla birlikte Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri kış mevsiminde kaldırımlarda kar küreme, sonbaharda yaprak toplama, kaldırım yıkama ve temizliği, sel-su baskını sonrası temizlik gibi işlerini hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilecek. Devlet Malzeme ve Ofisinden alınan ‘Yatırım ve Teşvik Belgesi’ sayesinde de Kent Estetiği Daire Başkanlığının temin ettiği araçlara Katma Değer Vergisi istisnası da uygulandı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ilk temin ettiği 12 adet mini iş makinesi için 4 milyon 738 bin 800 TL’lik yatırım yaptı.

TUZLAMA YAPILABİLECEK

Temmuz 2022 itibarıyla Kent Estetiği Daire Başkanlığı araç filosuna eklenen 11 adet yeni iş makinesi kar küreme hizmetinin yanı sıra tuzlama çalışması da yapabilecek. İş makineleri yalnızca kent genelinde değil il dışında da meydana gelebilecek sel-su taşkınlarında da kullanılabilecek.

