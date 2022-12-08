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Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kahramankazan’daki okullarda 'Sıfır Atık' eğitimleri vermeye başladı

Kahramankazan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kahramankazan’daki okullarda 'Sıfır Atık' eğitimleri vermeye başladı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kahramankazan’daki okullarda 'Sıfır Atık' eğitimleri vermeye başladı

Kahramankazan Belediyesi, ilçede yaptığı birçok yatırım ve faaliyetle büyüyen ve üreten ilçe olma yolunda ciddi adımlar atarken aynı zamanda üreten bir ilçe olmanın ortaya çıkaracağı çevresel sorunları da göz ardı etmiyor. 

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TÜM ATIKLAR DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR 

Kahramankazan’ın tarım kenti olmasının dışında aynı zamanda bir sanayi şehri de olması, ilçede çevre bilinci ve geri dönüşüme gösterilecek önemin en büyük nedenleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda geri dönüşümle ilgili çalışmalarını yürütürken tüm atıkların dönüştürüldüğü bir ilçe olma amacıyla hareket eden Kahramankazan Belediyesi, bu konuda eksikleri gidermek ve gereken yatırımları ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

okullarda-sifir-atik-egitimleri-suruyor-(6).jpg SAHİP OLUNMASI GEREKENLER ANLATILDI 

Eğitim zincirine daha sonra Gazi İlkokulu da katılarak öğrencilerin bu konuda gerekli duyarlılığa ve bilince sahip olması için gereken konular anlatıldı. Öğrencilere çevre bilinci, geri dönüşüm, iklim krizi ve birçok konuda daha eğitici bilgiler verildi. Okulun konferans salonunda düzenlenen eğitimde öğrenciler hem eğlenip hem öğrendiler. Programın ardından eğitime katılan öğrencilere kumbara hediye edildi. 
 

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