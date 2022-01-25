Tesla, Ankara’da da şarj istasyonu kuracak

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla'nın resmi internet sitesinde Tesla süper şarj istasyonlarının yerlerini gösteren listede Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İstanbul, İzmir ve Konya şehirlerinin yer aldığı görüldü.
10 ŞEHİR ARASINDA ANKARA’DA VAR
Tesla'nın resmi internet sitesinde bulunan süper şarj istasyonlarının yerlerini gösteren listede Ankara’da bulunuyor. Tesla, Ankara’da Anadolu Otoyolu üzerinde Pelitçik Yolu kavşağı üzerinde Tesla süper şarj istasyonu kurmayı planladığı yayınladı.
gazeteilksayfa.com
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