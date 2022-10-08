Ticaret Bakanlığı 419 Ticaret Uzman Yardımcısı alacak: Başvurular 7 Kasım'da

Gençlik Spor Bakanlığı’nın 1200 sözleşmeli personel alımının yanı sıra Ticaret Bakanlığı 419 Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Ticaret Bakanlığı personel alım başvuruları 7 Kasım’da başlıyor. Alımlar yazılı ve sözlü sınavla yapılacak.

Kamuda personel alımları sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurtlarda görevlendirmek için 1200 sözleşmeli personel alımının yanı sıra Ticaret Bakanlığı 419 Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Ticaret Bakanlığı personel alım başvuruları 7 Kasım’da başlayıp, 16 Kasım 2022’de sona erecek.

Sözkonusu 419 personel Bakanlık Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’ndan 8’inci ve 9’uncu derece kadrolara atanacak.

Başvurular dijital ortamda e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olacak.

Yazılı sınava kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak.

Yazılı sınav 11.12.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak. Sözlü sınav da Ankara’da yapılacak, tarihi ilerleyen günlerde ilan edilecek.

Adayların başarı puanı, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın ismi, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenip, sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 1200 sözleşmeli personel alım ilanıyla ilgili detaylar için aşağıdaki görsele TIKLAYINIZ.



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