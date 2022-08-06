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Ticaret Bakanlığı otomobil yüklü tırların gümrüklerde bekletildiği iddiasını yalanladı

Ticaret Bakanlığı otomobil yüklü tırların gümrüklerde bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, gerekli belgeleri ibraz eden yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamadığı açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanlığı otomobil yüklü tırların gümrüklerde bekletildiği iddiasını yalanladı

Ticaret Bakanlığı otomobil yüklü tırların gümrüklerde bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara, gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın-yayın organlarında, yurt dışından Türkiye'ye gelen otomobil yüklü bazı tırların gümrüklerde bekletildiği, işlemlerinin yapılmadığı yönünde haberler yer aldığı belirtildi.

Diğer tüm ithalat işlemlerinde olduğu gibi otomobil ithalatlarında da mevzuat gereği ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bazı belgelerin sunulması ve Bakanlıkça kamuoyuyla paylaşılan düzenlemelerde yer verilen şartların yerine getirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürürlükteki mevzuat gereği bu şartların yerine getirilmesi halinde ithalat işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda anılan haberler gerçeği yansıtmamakta, gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara, gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır."

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