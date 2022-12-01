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Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da bulunan marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetimlerde; ürünlerin alış ve satış fiyatları, etiket değişim tarihleri ve etiket fiyatı ile kasa fiyatındaki uyum kontrol edildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki marketlerde fahiş fiyat denetimi başlattı. Denetimlerde, ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı incelendi. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli ve beraberindeki heyet de Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki marketi denetledi. Ekipler, seçilen ürünlerin alış ve satış fiyatlarını, etiket değişim tarihlerini ve etiket fiyatı ile kasa fiyatındaki uyumu kontrol etti. Denetim yapılan markette seçilen ürünler nezdinde uyumsuzluk tespit edilmediği, aykırılık bulunmadığı belirtildi. Ürünlerin kasa ve raf fiyatının uyumlu olduğu kaydedildi. 

FAHİŞ FİYATA 14 BİN İLE 146 BİN LİRA ARASINDA CEZA

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, "Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimi yaptık. Burada seçtiğimiz ürünlerin alış ve satış fiyatlarını kontrol ediyoruz, ihtiyaç olursa alış ve satış faturalarını burada düzenlediğimiz tutanağa ekleyerek bakanlığımız uhdesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettiriyoruz. Kurul kendi yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucu fahiş fiyat yapıldığını tespit ederse 14 bin 600 liradan 146 bin 600 liraya kadar cezai işlem uyguluyor. Bu fiyatlar 2022 yılına ait. Fiyatların güncellenmesi durumunda 2023 yılında 33 bin lira ile 331 bin lira arasında fahiş fiyat cezası uygulanacaktır" dedi.

Ayrıca stokçuluk ve piyasa bozucu eylemlerle ilgili de cezai işlem uygulandığını kaydeden Benli, "Piyasa bozucu eylemlere ilişkin alt sınır 100 bin lira, üst sınır da 2 milyon olarak uygulanmaktadır. 2023 yılında bu ceza da 222 bin lira ile 4 milyon 458 bin lira olarak uygulanacaktır. Burada yaptığımız bir diğer şey de fiyat etiketi denetimi. Fiyat etiketi denetiminde ilgili mevzuata uygun mu buna bakıyoruz, değişim tarihi yazıyor mu, raf fiyatı ile kasa fiyat uyumlu mu; buna da bakıyoruz. Uyumlu değilse de ürün başına 615 lira cezası var, bunun da cezası 2023 yılında 1371 lira olacak. Ülke çapında denetimler devam ediyor. Vatandaşlarımız karşılaştıkları fahiş fiyat artışlarını doğrudan bakanlığımıza ya da 'Alo 175' tüketici haklarına şikayet yaparak başvurabilecekler. Cumhurbaşkanı'mızın Kabine Toplantısı'nda, bakanlığımızın yeni uygulamaları devreye alacağı yönündeki açıklamasına ilişkin yeni uygulamalarla ilgili çalışmalara da başlandı" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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