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Tiftiğiyle meşhur Ankara keçisinin oğlakları merayla buluştu

Yaz boyunca yeşeren meralarda otlayacak oğlaklar, anneleriyle doğaya uyum sağlamaları ve beslenebilmeleri için ağılların dışında otlatılmaya başlandı.
Tiftiğiyle meşhur Ankara keçisinin oğlakları merayla buluştu

Ankaralı besiciler, ağıllarda özenle bakıp büyüttükleri oğlakları, meraların doğal şartlarına uyum sağlayabilmeleri ve beslenebilmeleri için anneleriyle birlikte doğada otlatmaya başladı.

Anadolu'ya 13. yüzyılda Orta Asya'dan göçen Türkler tarafından getirilen tiftiğiyle meşhur keçilere ve yavrularına ağıllarda özveriyle bakan Ayaşlı besiciler, havaların ısınmasıyla yeşeren meralarda anneleriyle yaz boyunca otlayacak oğlakların doğayla buluşması için kolları sıvadı.

Doğum sonrası ilk 15 gün ağıllarından çıkmadan anne sütüyle beslenen oğlakların, otlamaya giden annelerinin yokluğunda ağılların bahçesinde yürüme becerileri geliştiriliyor.

Kış boyunca ağılların bahçesinde ayaklarının üzerinde durmayı öğrenen oğlaklar, doğada gün boyu otlayan annelerini ağıllarının karşısındaki dağlık alanda karşılamaya başladı.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri tarafından oğlakların doğada ilk otlama ve anneleriyle buluşma anı havadan görüntülendi.

"Bunun her şeyi bir heyecandır"
Dördüncü kuşak Ankara keçisi yetiştiricisi Mesut Eroğlu, AA muhabirine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü öncülüğünde bin oğlak bin de keçi olmak üzere toplam 2000 hayvanı aynı anda yetiştirdiklerini söyledi.

Oğlakları otlatma mevsiminin başladığını belirten Eroğlu, "Oğlakları önce ağıllarda otlamaya alıştırıyoruz. Sonra da ağılların kıyısında otlatmaya başlayarak, normal keçi vaziyetini almalarını sağlıyoruz. Oğlakların, otla ilk buluşması ayrı, annesiyle buluşması ayrı süreçlerde oluyor. Bunun her şeyi bir heyecandır. Hayvancılığın her tarafı mutluluktur." diye konuştu.

İlk 15 gün anne sütü yeterli
Çobanların özveriyle oğlaklara ve keçilere baktığını ifade eden Eroğlu, keçilerinin 3 ayrı sürü şeklinde otlatıldığını dile getirdi.

Bölgede başka bir besi çiftliğinde de hayvan yetiştiriciliği yaptığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Biz çobanların iaşelerini temin ederiz. Onlar da hayvanlara bakarlar. Burada 10 tane çobanımız var. Başka sürülerimiz de tabii ki var. Öbür işletmelerde de ayrı ayrı hayvanlarımız var. Normalde oğlaklar doğduğu zaman 15 gün ağıldan çıkmazlar. Onlara anne sütleri o sürede yeterli olur. Ondan sonra yavaş yavaş ağılın bahçesinde otlamaya başlarlar. Biz ek gıda olarak önlerine yem koyarız. Onlarla birlikte alıştırırız. Bir gün ağılın kıyısında bir gün de ilerisinde olmak üzere yavaş yavaş otlamaya alıştırıyoruz. Böylelikle normal keçi vaziyetini kolaylıkla alıyorlar."

Kaynak: Haber Kaynağı
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