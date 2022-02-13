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Tiyatro Festivali'nde “Fanatik” isimli oyun, tiyatroseverlerle buluştu

Yenimahalle Belediyesi düzenlediği Tiyatro Festivalinin açılışını “Ömrümün sonuna kadar” adlı oyunla yapan Yenimahalle Belediyesi bu kez de Neslihan Arslan, Salih Bademci ve Nurhan Özenen’in rol aldığı “Fanatik” isimli oyunu tiyatroseverlerle buluşturdu.
Tiyatro Festivali'nde “Fanatik” isimli oyun, tiyatroseverlerle buluştu

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyuna, ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşi Azize Yaşar ile katılırken CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal da tek perdelik oyunu Yenimahallelilerle seyretti. 

Kimliklerimizi ve çocuklarımızı nasıl şekillendirdiğimizi taraftarlık üzerinden mizahi bir dille sorgulayan oyunda satır aralarında geçen ironik mesajlar izleyiciyi kahkahaya boğdu. 

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Yenimahalleliler tiyatroya doyacak
İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan oyun sonrasında usta oyunculara çiçek vererek teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Tiyatro, insan için çok önemli bir sanat dalıdır. Yenimahalle’de sanatı, kültürü ve müziği yaşatmaya çalışıyoruz. Şubat ve Mart ayları boyunca ilçe sakinlerimiz tiyatroya doyacak” dedi. 
Festival kapsamında 17 Şubat’ta “Emlakçıyı Beklerken”, 24 Şubat’ta “Samanyolu’nu Bilir misiniz?”, 28 Şubat’ta “Ağaçlar Ayakta Ölür”, 3 Mart’ta “Ahududu”, 10 Mart’ta “Kalpten Kalbe”, 12 Mart’ta “Şıngır Şıngır Beyoğlu”, 16 Mart’ta “Hoş geldin Boyacı”, 25 Mart’ta “Baba Kız Müjdat Gezen” oyunları ücretsiz olarak sahnelenecek.

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