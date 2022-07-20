Ankara’nın Çubuk ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımına başladı. Alımda herhangi bir sınır olmayacak.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, ilçelerinde hububat alımının başladığını söyledi. Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ında desteğiyle oda olarak çiftçilerin ürünlerini değerinde alındığı ve kendilerini güvende hissedecekleri bir kurum olan Ankara TMO ile girişimlerde bulunduklarını belirten Gülle, ‘’Çiftçilerinde büyük ilgisi var. Ofis haftanın 5 günü alım yapacaktır. Alımda her hangi bir sınır yoktur. Şu anda arpalarda dönüme 200 ila 300 kilogram arasında buğdaylarda ise 250 ila 350 arasında verim alınıyor. Bu oranlar bu yılki mevsim şartlarına göre çok iyi diye düşünüyoruz. Devletimizin açıkladığı fiyatlar gayet güzel, çiftçilerimiz de bu orandan memnunlar. Arpa pirimle birlikte 6 bin 200 TL’ye buğday ise 7 bin 400 TL’ye geliyor. İlçemizdeki çiftçilerimiz randevu ile bu hizmetten yararlanabilecek.’’ dedi.

ANIZ YANGINI UYARISI

Anız yangınları ile ilgili de uyarılarda bulunan Gülle, bu yöntemin hem toprağı hem de topraktaki canlıları yok eden tehlikeli bir uygulama olduğunu sözlerine ekledi.

