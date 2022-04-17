TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mezunları iftarda buluştu

TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yıl 9.'ncusu düzenlenen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mezunları Derneği iftar yemeğinde 850 mezun öğrenci ile bir araya geldi.

İftar yemeğinde, TOBB Genel Kurul Üyesi Efe Bezci ve TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve TOBB ETÜ MED Başkanı Avukat Erhan Burak Aydın, öğrencilere hitap etti.

TOBB Genel Kurul Üyesi Efe Bezci Efe Bezci,

"Türkiye'nin geleceği sizlersiniz, geleceğin liderleri bu salonda".

Büyük ve güçlü bir aile olduklarını, en büyük güçlerinin de birlik ve beraberlikleri olduğunu söyledi. Rıfat Hisarcıklıoğlu ile İftar öncesi mezun öğrencilerle okul yerleşkesinde sohbet edip, bol bol selfie çektiler. Efe Bezci ve Erhan Burak Aydın Hisarcıklıoğlu’na kürsüde çekilmiş fotoğrafını çerçeveletip hediye etti.