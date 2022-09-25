Topçu’ya üçü bir yerde hizmet

Etimesgut Belediyesi Topçu Mahallesi'ne kapalı pazar yeri, zabıta merkezi ve caminin yer alacağı projenin temelini attı.

Etimesgut’ta gerçekleştirilen temel atma törenine Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in yanı sıra TBMM İdare Amiri MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş ve mahalle sakinleri katıldı.

YAŞAM ALANI

Açılışta konuşan Demirel, Topçu Mahallesi'ne yapılacak 3 hizmetin mahallenin değerine değer katacağını belirterek, "Bu alan kapalı pazaryeri, zabıta merkezi, camisi, polis merkezi, okulu, sağlık ocağı ile Topçu Mahallemizin yaşam alanı haline gelecektir. Mahallelimize, ilçemize hayırlı olsun. İnşallah Rabbim kısa sürede tamamlayarak açmayı da bizlere nasip etsin" dedi.

MAHALLEMİZİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ

Topçu Mahallesi'nde yeni bir park inşaatına da başladıklarını hatırlatan Demirel, "Hizmet ve yatırımlarımızla ilçemizi daha da güzelleştiriyoruz. Merkez mahallelerimizde başlattığımız asfalt çalışmaları devam ediyor, kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor. Her alanda çalışan üreten bir belediyeyiz" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından butona basan protokol üyeleri inşaata ilk harcı döktüler.

PAZARYERİ SAYISI 10 OLACAK

Topçu Pazar yeriyle Etimesgut'taki kapalı pazar yeri sayısı 10 olacak. İlçedeki 10 kapalı pazar yerinde de Başkan Demirel'in imzası bulunuyor. İçerisinde kapalı pazaryeri, zabıta merkezi, camisi, polis merkezi, okulu, sağlık ocağının olacağı projeyle Etimesgut, yepyeni bir yaşam alanına daha kavuşacak. Etimesgut Belediyesi, temeli atılan projeyi, ‘Üçü bir yerde’ olarak tanımlıyor.

