  • BIST 3.281,61
  • Altın 974.977
  • Dolar 18.4271
  • Euro 17.8602
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Topçu’ya üçü bir yerde hizmet

Etimesgut Belediyesi Topçu Mahallesi'ne kapalı pazar yeri, zabıta merkezi ve caminin yer alacağı projenin temelini attı.
Topçu’ya üçü bir yerde hizmet

Etimesgut’ta gerçekleştirilen temel atma törenine Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in yanı sıra TBMM İdare Amiri MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş ve mahalle sakinleri katıldı.

YAŞAM ALANI 

Açılışta konuşan Demirel, Topçu Mahallesi'ne yapılacak 3 hizmetin mahallenin değerine değer katacağını belirterek, "Bu alan kapalı pazaryeri, zabıta merkezi, camisi, polis merkezi, okulu, sağlık ocağı ile Topçu Mahallemizin yaşam alanı haline gelecektir. Mahallelimize, ilçemize hayırlı olsun. İnşallah Rabbim kısa sürede tamamlayarak açmayı da bizlere nasip etsin" dedi.

temel.jpg

MAHALLEMİZİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ

Topçu Mahallesi'nde yeni bir park inşaatına da başladıklarını hatırlatan Demirel, "Hizmet ve yatırımlarımızla ilçemizi daha da güzelleştiriyoruz. Merkez mahallelerimizde başlattığımız asfalt çalışmaları devam ediyor, kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor. Her alanda çalışan üreten bir belediyeyiz" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından butona basan protokol üyeleri inşaata ilk harcı döktüler.

PAZARYERİ SAYISI 10 OLACAK 

Topçu Pazar yeriyle Etimesgut'taki kapalı pazar yeri sayısı 10 olacak. İlçedeki 10 kapalı pazar yerinde de Başkan Demirel'in imzası bulunuyor. İçerisinde kapalı pazaryeri, zabıta merkezi, camisi, polis merkezi, okulu, sağlık ocağının olacağı projeyle Etimesgut, yepyeni bir yaşam alanına daha kavuşacak. Etimesgut Belediyesi, temeli atılan projeyi, ‘Üçü bir yerde’ olarak tanımlıyor. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pedallar Doğa İçin Döndü23 Eylül 2022 Cuma 03:12
  • Farkındalık etkinliği23 Eylül 2022 Cuma 03:04
  • Genç yetenekler ikinci döneme hazır23 Eylül 2022 Cuma 02:30
  • Stres yönetimi söyleşisi23 Eylül 2022 Cuma 02:29
  • Sık sık esnaf ziyareti23 Eylül 2022 Cuma 01:27
  • Erişilebilir Başkent23 Eylül 2022 Cuma 01:24
  • Sincanlı kadınlar yazar Saliha Erdim ile buluştu23 Eylül 2022 Cuma 00:20
  • Yangın Eğitimi23 Eylül 2022 Cuma 00:18
  • Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Dönüşüm22 Eylül 2022 Perşembe 04:33
  • ÇEKİM PLATOSUNA YOĞUN İLGİ22 Eylül 2022 Perşembe 03:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti