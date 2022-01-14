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Trabzonspor kafilesi Sivas'ta

Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor kafilesi, Sivas'a geldi.
Trabzonspor kafilesi Sivas'ta

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesi, buradan otobüsle kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Bu arada havalimanında eksi 9 derecede otobüse binen futbolcuların soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü. Kafilede yeni transferler Edin Visca ve Yusuf Erdoğan da yer aldı. 

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

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