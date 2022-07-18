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Trafik denetimleri sürüyor

Başkentte polis ekipleri, Kurban Bayramı sonrasında kara yollarındaki trafiğe yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Trafik denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığının Kurban Bayramı tatili ve sonrasında kara yollarında alınacak tedbirlere ilişkin 81 valiliğe gönderdiği genelge kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm illerde tedbirler artırıldı.
Trafik ekipleri, İstanbul Yolu, Eskişehir Yolu ve Samsun Yolu gibi şehir girişlerindeki denetim noktalarında, araçları durdurarak kontrollerini sürdürdü.

Samsun Yolu Çalışkanlar Kontrol Noktası'nda, trafik güvenliği konusunda tedbirlerini artıran polis ekiplerinin denetimini görüntüledi. Uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi.

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AŞTİ'DE HAREKETLİLİK 

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) de otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Şehir dışından gelen çok sayıda yolcu, evlerine gitmek için taksi ve toplu taşıma araçlarını kullandı, yolcuların bir kısmı ise yakınları tarafından karşılandı.
 

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