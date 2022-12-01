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Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı

ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde, lokantada nefes borusuna yiyecek kaçan kişi, trafik polisinin Heimlich manevrasıyla müdahalesiyle kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı

Sungurlu ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki bir lokantada dün yemek yiyen kişinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bu kişinin nefes alamadığını gören yan masada yemek yiyen trafik polislerinden Bünyamin Temiz, hemen müdahalede bulundu. Temiz’in uyguladığı Heimlich manevrası ile bir süre sonra yaşlı adam nefes almaya başladı.

İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen polisin Heimlich manevrası uyguladığı anlar, lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞTE O ANLAR

 

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