Tuğba Mızrak Demirbağ yeniden başkan seçildi

Zafer Partisi Ankara İl Kongresinde kurucu İl Başkanı Tuğba Mızrak Demirbağ oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Zafer Partisi Ankara İl Kongresi'ne Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ, parti genel merkez yöneticileri, parti ilçe başkanları, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ATATÜRK’ÜN FİKİRLERİ BİZİMLE GELECEĞE TAŞINACAK

Özdağ kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Her siyasi partinin belirli sembolleri vardır. Logosu, işareti, bir semboldür. Bir işaret bir partiyi sembolize edebilir. Zafer Partisi’nin kendisine sembol olarak seçtiği marş 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa'dır. Çünkü Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri Zafer Partisi’nin kadrolarında gelecek 100 yıla taşımak için yürüyüşe başlamıştır. Biz Cumhuriyetin 100. yılını inşallah 10. yıl coşkusuyla Zafer Partisi’nin yönettiği Türkiye’de kutlayacağız"

SORUN DA ÇÖZÜM DE NET

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Mızrak Demirbağ ise şunları söyledi : "Milletimizi yoksullukla sindirim bu çaresizliğe mecbur bırakmak istemektedirler. Sorun da çözüm de gayet nettir. Tek eksik bunu açıkyüreklilikle dile getirecek cesaretlerin olmamasıdır. Biz her zaman söyledik şimdi tekrar söyleyelim. Türk Milletinin egemenlik hakları, milli birliğimiz saldırı altındadır."