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TÜİK verilerine göre Ankara’da konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu.
TÜİK verilerine göre Ankara’da konut satışları arttı

Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara takip etti.

Fırat Life COO’su Ahmet Fırat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 107’lik bir artışın görüldüğü konut satış rakamlarının, vatandaşın “taşınmaz” yatırımına gösterdiği güveni işaret ettiğini dile getirdi. Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme gösterirken; yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleşti.

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