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Tüketici hakem heyetlerine başvurularda perakende ticaret sektörü ilk sırada

Tüketici hakem heyetlerine yılın 7 aylık döneminde 338 bin 147 başvuru yapılırken, ilk sırada yüzde 48'lik pay ve 164 bin 451 başvuruyla perakende ticaret sektörü yer aldı.
Tüketici hakem heyetlerine başvurularda perakende ticaret sektörü ilk sırada

Tüketici hakem heyetlerine bu yılın ocak-temmuz döneminde 338 bin 147 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yarısına yakınını perakende ticaret sektörüne ilişkin uyuşmazlıklar oluşturdu.

Tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme kavuşturulması amacıyla yargı dışı karar merci olarak görev yapıyor.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, tüketici hakem heyetlerine bu yılın 7 ayında 338 bin 147 başvuru yapılırken, 344 bin 70 karar verildi. Heyetlerce söz konusu dönemde görülen uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 51'i tüketiciler lehine sonuçlandı.

Bu dönemde e-Devlet üzerinden 203 bin 531 elektronik başvuru yapıldı. Böylece müracaatların yaklaşık yüzde 60'ı bu yolla gerçekleştirilmiş oldu.

Başvurular sektör bazında değerlendirildiğinde, ilk sırada yüzde 48'lik pay ve 164 bin 451 başvuruyla perakende ticaret sektörü yer aldı. Bunu 54 bin 956 (yüzde 16) ile abonelik hizmetleri, 47 bin 447 ile (yüzde 14) finansal hizmetler sektörleri izledi.

Tüketici hakem heyetleri 7 aylık dönemde toplam 648 milyon 614 bin 507 liralık uyuşmazlık tutarını değerlendirdi.

Bu yıl için değeri 10 bin 280 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 10 bin 280-15 bin 430 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görev yapıyor.

Geçen yıl 538 bin 90 başvuru yapıldı
Tüketici hakem heyetlerine 2021'de ise 538 bin 90 başvuru yapılmış, 630 bin 852 karar verilmişti.

Heyetlerce geçen yıl görülen uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 52'si tüketiciler lehine sonuçlanırken, toplam 870 milyon lira değerinde uyuşmazlık tutarı değerlendirme konusu olmuştu.

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