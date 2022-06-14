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Tülay Örten Yıldız sevilen türküleri Sincanlı kadınlar için seslendirdi 

Temelli Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Sanatçı Tülay Örten Yıldız sevilen türküleri Sincanlı kadınlar için seslendirdi.
Tülay Örten Yıldız sevilen türküleri Sincanlı kadınlar için seslendirdi 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın destekleriyle Başkan Ercan’ın eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” bu ay Sanatçı Tülay Örten Yıldız ile kadınları buluşturdu. Konser öncesi sahne çocuklar için hazırlandı. Anne ve çocukların birlikte katıldığı programda kukla ve animasyon gösterileri ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Ardından Sanatçı Tülay Örten Yıldız aldı sazını eline, sevilen türküleri seslendirdi.  Sincanlı kadınlar türkülere eşlik ederek keyifli vakit geçirdi. Konser sonrası çekilişle belirlenen 50 kişi Beypazarı gezisine katılmaya hak kazandı.

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MUTLULUK DUYUYORUZ
Programın açılış konuşmasını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan yaptı. Emine Ercan, “Kadın Kadına Aile Sohbetleri ile farklı konu ve konuklarla bir araya geliyoruz. Bugün de sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi belediyecilik gönül işi. Biz de bu anlayışla yola devam ediyoruz. Asli belediyeciliğin dışında anne-çocuk oyun evinden kadınlar konağına kadar birçok sosyal projeye imza atan değerli Başkanımız Murat Ercan’a da teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Temelli için yatırım müjdesi vererek, “Son dönemde küresel sistemin getirdiği zorluklar ve belirsizlik var. Ülkemize de yansıyor. Biz bu sürece rağmen hiçbir yatırımımızı geri çekmedik. Tüm işlerimizi devam ettirdik. Bundan sonra da insanlarımızın konforunu arttırmaya, onların faydalanabileceği imkanlar, eserler kazandırmaya devam ediyoruz.

Temelli Göleti’nin çevresinde bir düzenleme için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler yaptık. Botanik bahçesi yapımı için karar verildi. Bunun da müjdesini vermek istiyorum size.
Ayrıca burada atıl durumda bir yapı var. Temelli esnafı ile ne yapabiliriz diye görüştük. Onlar da Temelli’nin yöresel ürünlerini, kadınların ürettiği ürünlerinin sergilendiği alanlar yapalım dediler. O konu ile ilgili de kolları sıvadık. Ankara’nın parmakla gösterilen bir yeri yapacağız inşallah” dedi.
 

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