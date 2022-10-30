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Tulumtaş Mağarası’nda yapılan çalışmalarda sona gelindi

Tulumtaş Mağarası'nın ziyarete açılması için Gölbaşı Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Belediye Başkanı Şimşek, “Mağaranın ilk etabını açtık ama hala çok derinlere gidiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'mize armağan edeceğiz” dedi
Tulumtaş Mağarası’nda yapılan çalışmalarda sona gelindi

Gölbaşı Belediyesi, ilçede 1992'deki yol yapım çalışması sırasında ortaya çıkartılan Tulumtaş Mağarası'nı, gelecek yıl bütün etaplarıyla turizme kazandıracak. Gölbaşı Belediyesi, 1992'de Ankara Çevre Yolu'nun yapımı sırasında taş ocağı olarak kullanılan alanda dinamitle yapılan patlatma sırasında gün yüzüne çıkarılan, uzunluğu 5, genişliği 1,5 kilometre olan mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

10-15 GÜNDE BİR YENİ SARKIT 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptığı açıklamada, Tulumtaş Mağarası'nın dünyada ve Türkiye'de örneği bulunmayan, kendisini devamlı yenileyen bir mağara olduğunu ifade etti. Mağarada her 10-15 günde bir yeni sarkıtlar oluştuğunu anlatan Şimşek, “Bu yaşayan ve çok özellikli bir mağara. Oksijeni, havası, kokusu ile nefes veriyor sanki. Diğer mağaralardan farkı bu” dedi.

Ankara, Gazi ve Hacı Bayram Veli üniversitelerinden hocalarla istişare içinde çalıştıklarını aktaran Şimşek, üniversitelerin, çalışmalara karşılıksız destek verdiğini bildirdi.
 

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