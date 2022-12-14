Tüm ilaçlara yüzde 36,77 oranında zam yapıldı

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre bugünden itibaren tüm tıbbi ürünlere ilaç fiyatlarını belirleyen Euro değerinde artışa gidilerek yüzde 36,77 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Meclis Genel Kurulu’nda Bakanlığın bütçe görüşmelerinde piyasada eksikliği hissedilen ilaçların bir an önce temin edilip, ilaç sorununun en kısa sürede çözüleceğine dair açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Resmi Gazete’de yayınlanan ve bugünden itibaren geçerli olan karara göre tüm tıbbi ürünlere yüzde 36.77 oranında zam yapıldı.

“ÇÖZECEĞİZ, ENDİŞE ETMEYİN”

Resmi Gazete’nin bugünkü yazısında çıkan ‘Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulmasının ardından tüm ilaç fiyatlarında artış yaşandı. Resmi Gazete’de yayınlanan fiyat artışının duyurulmasının ardından Bakan Koca, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin."

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